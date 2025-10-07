أهالي الغوطة الشرقية يعبرون عن تضامنهم مع المدنيين في غزة بعد عامين على حرب الإبادة
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع المديرين المركزيين خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث لـ سانا عن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة
لقاء ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجان القرى في الغاب لبحث الملف الإحصائي الجديد
مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال MOVE
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل، فرصة لتعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية
إعادة ترميم مسجد الروضة في ريف إدلب بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد
