ذوو المعتقلين يستقبلون أبناءهم المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
رئيس هيئة الطيران المدني : “إعادة افتتاح المطار تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا”
محافظ دير الزور : “عودة المطار تشكل عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية”
انطلاق ملتقى التعريف بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في حلب
وزير الخارجية والمغتربين :”حان الوقت لطيّ صفحة التهميش التي أثقلت كاهل دير الزور”
بهدف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية.. اجتماع في مدينة حسياء الصناعية بحمص
الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية
وزارة الزراعة ومحافظة طرطوس تعتمدان خطة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي
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