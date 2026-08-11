من الطين تولد الحكاية.. فخار إدلب في “صيف سوريا” بقلعة دمشق

مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
يوم طبي مجاني في زيدل بريف حمص لتقديم الخدمات الصحية وتأمين العلاج للأهالي
افتتاح 20 مدرسة في ريف إدلب بعد تأهيلها ضمن حملة “الوفاء لإدلب”
“كنف” في معرض دمشق الدولي رعاية تنسج الأمل في حياة الأيتام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى