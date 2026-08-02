جمعية غراس الخير تختتم مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي في دمشق

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التحضير لحملة “فزعة أهل الشام وفاءً لأهل العز” لمساندة المتضررين من الفيضانات في ريف إدلب
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