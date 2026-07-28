متابعة ميدانية للمنشآت السياحية وإجراءات حازمة بحق المخالفين في حمص

حضور سوري متميز في مهرجان “يُمن الشبابي” الذي نظمه ملتقى شباب اليمن في تركيا
معرض فني وأنشطة ثقافية متنوعة ضمن فعاليات أسبوع النصر والتحرير باللاذقية
قناديل التزكية” إصدار جديد للكاتب حمزة الياسين يخاطب وعي الشباب في معرض دمشق الدولي للكتاب
استمرار عملية إزالة الألغام التي زرعها النظام البائد في قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية
تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة الحسكة
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