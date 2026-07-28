متابعة ميدانية للمنشآت السياحية وإجراءات حازمة بحق المخالفين في حمص
حين تتحول الرحلة إلى إنجاز.. أحمد العنزي يقود فريق فرسان الدراجات السعودي بمسير “اكتشف سوريا
وفد من وزارة الصحة التركية يطلع على احتياجات القطاع الصحي في الرقة ضمن جولة ميدانية مشتركة
اختتام أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة السلوك القضائي في دمشق
السويدان يبحث مع مزارعي حلب واقع القطاع الزراعي في المحافظة وتجاوز الصعوبات
إقبال كبير على مركز بريد القصيبة في القنيطرة لاستبدال العملة… ومطالبات بتمديد المهلة.
مخبر التحاليل ضمن العيادات الشاملة في مدينة حماة يجري أكثر من 50 ألف تحليل شهرياً.
اندلاع حريق حراجي في الجب الأحمر والكبينة بريف اللاذقية الشمالي
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