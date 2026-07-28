عدسة سانا ترصد عودة حركة الصيادين والقوارب إلى شواطئ اللاذقية بعد انتهاء التحذيرات البحرية
مباحثات نقابية سورية – تركية في دمشق لتأطير العمل النقابي المشترك وحماية حقوق العمال
حسياء الصناعية.. توسع في الاستثمار والبنية التحتية يمهد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي
مستشار وزير الزراعة لـ سانا: تطوير الإنتاج الزراعي وتأهيل الكوادر أساس تعزيز الأمن الغذائي
شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء
إنتاج وفير للمحاصيل الصيفية في زاكية بريف دمشق.. والفلاحون يطالبون بدعم الزراعة
من صالة رياضية إلى مركز إيواء.. مئات الإسبان يترقبون العودة بعد الهروب من النيران
ممثلو شركات هندية: السوق السورية تفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمار
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