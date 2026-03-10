رلى عليو مدرسة في جامعة اللاذقية مرشحة لجائزة أفضل مطور صحي في العالم

الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في مركزي طب الأسرة بالسهوة والمسيفرة في درعا
ورشة عمل لمناقشة تعديل القانون رقم 93 لعام 1958 الخاص بعمل الجمعيات غير الحكومية في دير الزور
وقفة لفلاحي رأس العين شمال الحسكة للمطالبة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي
الإعلامي موسى العمر لـ سانا: “ريفنا بيستاهل” رسالة للتعاون والتعاضد بين السوريين
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
