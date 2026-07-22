الزجل الشعبي في القصير… صوت الذاكرة الريفية على مسرح “ذاكرة البيادر”
كهرباء الرقة: انخفاض ساعات التغذية بسبب موجة الحر ومجموعات التوليد تعود للخدمة بشكل تدريجي
جلسة حوارية في ناس تكس 2026 تسلط الضوء على حماية الإرث النسيجي السوري
ماذا قال الطبيب البيطري لـ سانا حول المعايير الصحية للمشاركة ببطولة جمال الخيول العربية؟
مشاركات واسعة ومنافسات مرتقبة في بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة
مديرية صحة الرقة تنسّق مع الشركاء لوضع أسس إدارة النفايات الطبية بالمحافظة
أعضاء مجلس الشعب يستمعون في إدلب لمطالب الأهالي وتحديات الواقع اليومي
جلسة حوارية في «ناس تكس 2026» تبحث تطوير التدريب المهني للصناعة النسيجية
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