وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله ‏وتجهيزه بتمويل ياباني

ريف دمشق-سانا‏

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افتتح وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الإثنين، مستشفى دوما ‏الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية ‏تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف ‏شخص في مدينة دوما وما حولها‎.‎

وأوضح العلي في تصريح له أن افتتاح المشفى يعدّ خطوة مهمة ‏لتعزيز المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة، موجّهاً الشكر ‏للحكومة اليابانية على دعمها، ومؤكداً التزام الوزارة بتطوير البنية ‏التحتية وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة‎.‎

بدوره، ذكر مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق إسماعيل حسابا ‏في تصريح لـ سانا، أن مشفى دوما الوطني تعرض للتدمير جراء ‏قصف النظام البائد له عام 2013، قبل أن تبدأ أعمال إعادة تأهيله ‏وتجهيزه بالتعاون بين وزارة الصحة ومديرية صحة ريف دمشق ‏ومنظمة الصحة العالمية، وبتمويل من الحكومة اليابانية، إلى جانب ‏مساهمة المجتمع المحلي في إعادة تأهيل عدد من الأقسام، بما أعاد ‏هذا المرفق الحيوي إلى الخدمة‎.‎

وأضاف حسابا: إن المستشفى سيقدم خدماته لنحو 550 ألف نسمة ‏من أهالي مدينة دوما والمناطق المحيطة، ويضم مبنيين رئيسيين ‏بطاقة استيعابية تبلغ 40 سريراً، منها 8 أسرة للعناية المركزة و8 ‏حاضنات للأطفال الخدج‎.‎

وأشار حسابا إلى أن المبنى الأول خُصص لخدمات النساء ‏والأطفال، ويضم غرف عمليات وولادة، ووحدة عناية لحديثي ‏الولادة، إضافة إلى مخابر وأقسام أشعة، فيما يضم المبنى الثاني ‏قسم الإسعاف والطوارئ، والعناية الإسعافية، والعيادات الخارجية، ‏إلى جانب منظومة متكاملة من أجهزة التصوير الشعاعي والإيكو ‏الحديثة‎.‎

وبيّن حسابا أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن خطة وزارة الصحة ‏لإعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الصحية، مؤكداً وجود خطط ‏مستقبلية لتوسيع خدمات المستشفى واستحداث أقسام جديدة بالتنسيق ‏مع الجهات الداعمة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويلبي ‏احتياجات سكان دوما والغوطة الشرقية‎.‎

حضر الافتتاح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومساعد وزير ‏الخارجية الياباني كيتشي إيواموتو، والقائم بأعمال السفارة اليابانية ‏في سوريا أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية ‏الدكتورة كارولين كلارنيفال‎.‎