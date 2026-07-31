لقاء حواري في داريا يناقش دور مجلس الشعب وأولويات المرحلة القادمة

ريف دمشق-سانا

تركز اللقاء الحواري الذي نظمته مؤسسة “فكر وبناء” في المركز الثقافي العربي بداريا في ريف دمشق مساء اليوم الخميس، على مناقشة أولويات المرحلة القادمة ودور مجلس الشعب، وأبرز القضايا المرتبطة بعمله التشريعي، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المجتمع ومؤسساته.

وناقش المشاركون خلال اللقاء، دور مجلس الشعب وآليات عمله في مرحلة إعادة بناء الدولة، وأهمية الدور التشريعي للمجلس، باعتباره ركناً أساسياً في تطوير عمل مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية بناء مؤسسة تشريعية فاعلة قادرة على سن التشريعات التي تواكب تطلعات المواطنين، وتعزيز فاعليتها خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع ثقة المجتمع ومسؤولياتها الوطنية.

التواصل المباشر مع المواطنين

وأكد عضو مجلس الشعب عن دمشق عدنان الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء الحواري في داريا يأتي ضمن إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى تطلعاتهم وأولوياتهم، لافتاً إلى أن المجلس أنهى التصويت على النظام الأساسي الناظم لعمله، وأن المرحلة المقبلة ستشهد البدء بالعمل التشريعي.

بدوره، بيّن عضو مجلس الشعب فادي الحلبي، أن التواصل المباشر مع المواطنين يشكل أساساً لبناء شرعية حقيقية للمجلس وأعضائه، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال الاستماع إلى تطلعاته والاستفادة من خبراته.

وأوضح الحلبي، أن اللقاءات مع المواطنين تسهم في بناء شراكة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، من خلال الحوار والتخطيط المشترك، لافتاً إلى أن الشرعية الشعبية تُبنى عبر الاقتراب من الناس ومعرفة تطلعاتهم والعمل على تحقيقها.

التعريف بآليات عمل المجلس

وأكد مدير مؤسسة فكر وبناء محمد خير النعال في تصريح مماثل، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والأهالي، والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، إلى جانب التعريف بآليات عمل المجلس وانطلاق أعماله، مشيراً إلى أهمية إعداد النظام الداخلي للمجلس ودوره في تنظيم عمله خلال المرحلة المقبلة.

كما بيّنت المشاركة ياسمين زياده أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين المواطنين ومجلس الشعب، مشيرة إلى سعادتها بإتاحة الفرصة للاطلاع على آلية عمل المجلس، وإجراءاته والمشاركة في الحوار حول القضايا العامة، معربة عن أملها باستمرار هذه اللقاءات، وتطوير دور المجتمع في دعم عمل المؤسسة التشريعية.

وكان مجلس الشعب السوري، أقر في ختام الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، ‏برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، نظامه الداخلي الجديد بصيغته النهائية، والمؤلف من 231 مادة، ‏بعد مناقشات استمرت خمسة أيام متتالية.‏

يذكر أن مؤسسة فكر وبناء، مؤسسة مشهرة بالقرار 2487 لعام 2025 الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعمل في مجالات التعليم والتمكين والقانون والحقوق، وتهدف إلى تطوير القدرات البشرية ونشر وتعزيز قيم المواطنة الفعالة، ودعم جهود التنمية المجتمعية والمستدامة.