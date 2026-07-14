وزارة الصحة تطلق المرحلة الثانية من عمليات “الفستولا” مجاناً لمرضى غسيل الكلى



دمشق-سانا



أطلقت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من عمليات جراحة “الفستولا” (الوصلة الشريانية الوريدية) مجاناً لمرضى غسيل الكلى، ضمن حملة “شريان الحياة”، وذلك في مشفى الكلية الجراحي في مجمع ابن النفيس بدمشق، بالشراكة مع الجمعية السورية لمنافذ الغسيل الكلوي (صدى)، وجمعية الهداية الإسلامية (الصندوق الصحي).

وتهدف الحملة التي تستمر يومين إلى إجراء جراحات توصيل “الفستولا” لثلاثين مريضاً من مختلف الفئات العمرية ممن تنطبق عليهم الشروط الطبية، بما يضمن تأمين منفذ وعائي دائم وآمن لعملية التحال الدموي، وينعكس إيجاباً على استقرار حالتهم الصحية وتحسين فعالية العلاج.

توسيع الإجراءات الطبية

وأوضح المدير العام لمشفى الكلية الجراحي الدكتور عبد الرحمن سيروان في تصريح لمراسلة سانا، أن الحملة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى، وتوسيع الإجراءات الطبية التي تتضمنها، مبيناً أن هذه المرحلة تشمل تركيب القثاطر الوريدية للمرضى الذين يحتاجون إلى بدء جلسات غسيل الكلى قبل أن تصبح الوصلة الشريانية الوريدية جاهزة للاستخدام.

وأشار سيروان إلى أن المرضى المستفيدين هم المصابون بالقصور الكلوي النهائي ممن أصبحوا بحاجة إلى غسيل الكلى، ويتم اختيارهم بعد تقييم حالتهم الطبية وتشخيصها ضمن عيادات وأقسام المشفى، وإدراجهم على قوائم جاهزة للاستفادة من الحملة.

وأكد سيروان أن نجاح الحملة جاء ثمرة تكامل الجهود، حيث تتولى الكوادر الطبية التابعة لجمعية (صدى) إجراء العمليات، بينما قدمت جمعية الهداية الإنسانية المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب مشاركة متطوعين، في حين تكفل كادر المشفى بإجراء الفحوص والتحاليل وتحضير المرضى وتجهيزهم للتداخلات الجراحية.

أهمية إجراء “الفستولا”

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الإسلامية (الصندوق الصحي)، محمد عادل تكريتي، أن الحملة تستهدف في يومها الأول 18 مريضاً، وأن الفئة المستهدفة هم المرضى الأكثر احتياجاً لهذا الإجراء الحيوي من مختلف الفئات العمرية، والذي جرى تحويلهم من عدة محافظات سورية إلى المراكز الطبية في دمشق، الذين يعانون من تأخر في إنشاء الوصلة الشريانية الوريدية، ما قد يضطرهم إلى الجوء للقثطرة الدائمة التي تشكل بديلاً أقل كفاءة.



بدوره أوضح ممثل جمعية (صدى) في سوريا ناجي الحميد، أن وصلة “الفستولا” تمثل الحل الأمثل لمريض الغسيل الكلوي، إذ توفر عليه تكرار تركيب القثاطر التي تؤدي مع الوقت إلى إصابة الأوردة بالأذية والتضيقات والانسدادات، لافتاً إلى أن دور الجمعية لا يقتصر على إجراء العمليات، بل يشمل أيضاً تأمين الوصلات الطبية والمواد المكلفة على المرضى، ما يشكل دعماً مهماً للقطاع الصحي الحكومي.

وانطلقت في الحادي والعشرين من الشهر الخامس المرحلة الأولى من عمليات جراحة “الفستولا” لمرضى غسيل الكلية مجاناً، ضمن حملة شريان الحياة التي أطلقتها وزارة الصحة بدعم من جمعية الهداية الإسلامية، وذلك في مشفيي الكلية الجراحي والهلال بدمشق، واستهدفت الحملة إجراء 30 عملية لمختلف الفئات العمرية ممن تتوافر فيهم الشروط الطبية، ويسمح وضعهم الصحي بإجراء العمل الجراحي.











