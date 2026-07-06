حمص تناقش الواقع الصحي في ندوة تفاعلية ترسم ملامح الحلول المستقبلية
مشاهد تظهر شلالات وادي طعيم الواقعة بين ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي
مهرجان “درة الفرات” ينشّط الحركة التجارية في الرقة بمشاركة 50 شركة
انطلاق معرض «آفاق رقمية» في حمص بمشاركة أكثر من 20 شركة وجهة أكاديمية
نحو بيئة آمنة.. إعداد مدربين في الرقة للتصدي لحالات الاستغلال والانتهاك الجنسي
يوم علمي لهيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع جامعة القلمون
حملة “بصر 4” تباشر إجراء عمليات العين البيضاء في المشفى الوطني بدير الزور
القنصلية السورية في عنتاب: إنجاز أكثر من 6 آلاف معاملة وخدمات نوعية بتقنيات حديثة
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