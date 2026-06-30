جولة ميدانية في السمع الشمالية بريف حلب للاطلاع على واقع الخدمات

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“طريقنا للنهضة القرآنية” ملتقى لدعم معلمي الحلقات القرآنية في تلبيسة بريف حمص
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
تبادل للأفكار في مدرج الهمك… شنغين علي أوغلو في حوار تفاعلي مع طلاب جامعة دمشق
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