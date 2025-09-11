الأحمد: حملة “دير العز” وغيرها تزيد من أواصر المحبة بين مكونات الشعب السوري

مجسمات توضيحية تبرز عمل قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا في معرض دمشق الدولي
سانا ترصد جهود العاملين في أفران حلب لتأمين مادة الخبز للمواطنين بنوعية عالية ودون انقطاع
افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم وإعادة التأهيل
إقامة السباق الأول للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بمدينة حماة
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
