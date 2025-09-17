“حلب فرجة” يكرّم المتفوقين الأيتام بالشهادتين الإعدادية والثانوية وحفظة القرآن الكريم

حلب-سانا

أقام فريق “حلب فرجة” التطوعي اليوم حفلاً تكريمياً تحت شعار “دفعة النصر” للطلبة المتفوقين في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وحفظة القرآن الكريم من ذوي الشهداء والمختفين قسراً والأيتام، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون السياسية.

ولفت عضو فريق “حلب فرجة” التطوعي برهان بيطار في تصريح لمراسل سانا، إلى رمزية التكريم في الدلالة على جهود الفريق ضمن برنامج بناء الإنسان ومشاركة الأبطال الأيتام وفرحهم تضامناً معهم ولما قدم آباؤهم من تضحيات بالشهادة أو الاختفاء القسري في سجون النظام البائد، بالإضافة لتشجيع الطلبة للاستمرار في مسارهم العلمي والمساهمة بمرحلة إعادة إعمار سوريا.

وأشار الطالب المكرّم أحمد فارس إلى الأثر الإيجابي للتكريم وما يحمله من احتضان مجتمعي في تقدير المتفوقين لدفعهم إلى تحقيق نجاحات جديدة، تشارك في إنجازها العائلة المجتمعية الكبيرة بأصدق صور التعاضد والتضامن.

وتحدثت جليلة شيخو من زوجات الشهداء الذين قضوا في سجون النظام البائد عن أهمية التكريم، معتبرة أنه يدل على التكافل الاجتماعي الحقيقي واحترام تضحيات العائلة السورية طيلة سنوات الثورة للوصول إلى يوم الحرية والاحتفاء بها وبنجاح أبناء الشهداء في آن معاً.

