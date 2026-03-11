صحة حلب تقيّم جاهزية مشافي عفرين في ريف حلب لاستئناف تقديم الخدمات الطبية للأهالي
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان
“طريقنا للنهضة القرآنية” ملتقى لدعم معلمي الحلقات القرآنية في تلبيسة بريف حمص
اجتماع موسع بإدلب مع ممثلي المنظمات الإنسانية لرسم خارطة طريق لإعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم
وزارة التنمية الإدارية تطلق منصة “بناة” أول منصة وطنية لتنظيم التطوع ودعم العمل الحكومي
دروس تفاعلية لطلاب دير الزور تهدف لدمج التطبيق العملي ووسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية
مبادرة إفطار صائم بموسمها الحادي عشر تقدّم سللاً غذائية للأسر الأشد احتياجاً في الرقة
تسليم مقر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في حمص لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة
Sign in to your account
تذكرني