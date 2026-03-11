صحة حلب تقيّم جاهزية مشافي عفرين في ريف حلب لاستئناف تقديم الخدمات الطبية للأهالي

معسكر تدريبي لمنتخب المبارزة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً لدورة التضامن الإسلامي
جلسة في إسطنبول للتعريف بحملة “حلب ست الكل” وأهدافها والمسارات التي تسعى إلى تحقيقها
شمال اللاذقية بانتظار الدعم لإحياء المراكز الطبية المدمرة
وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي
وزير الإعلام يشارك بندوة إعلامية في أنقرة حول دور الإعلام في ترسيخ خطاب السلام
