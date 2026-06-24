زوّار «فود إكسبو 2026»: المعرض منصة للتعرف على المنتجات السورية وتعزيز فرص التصدير

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طلاب الدلالة السياحية يكتشفون كنوز بصرى الشام في أولى خطواتهم نحو سوق العمل
ما المرجعيات القانونية للعدالة الانتقالية في سوريا؟
اتفاقيتان مع “سلال” الإماراتية في “فود إكسبو 2026” لتعزيز الاستثمار الزراعي
مؤتمر مكافحة الألغام في سوريا يواصل أعماله بجنيف.. الصالح: إزالة مخلفات الحرب أولوية وطنية
جهود السفارة السورية في رومانيا تثمر عن إنقاذ عائلة سورية من الترحيل
هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة “النافذة الواحدة” بدمشق
بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق معرض الرعاية الطبية في دمشق
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