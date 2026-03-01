إطلاق حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض في ريف حماة

الجيش يقوم بتوزيع مادة الخبز وبعض المستلزمات على سكان القرى في ريفي حلب الشرقي والحسكة
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لإعداد القادة في حمص
بيت السلام يبدأ عاماً جديداً من العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة في دمشق
حماة تختتم مبادرة نبض المعلم بتكريم المشاركين وتدريب مدربين في المدارس
مشاركة واسعة في معرض المرأة العاملة في طرطوس لعرض منتجات يدوية وحرفية
