فريق سيريانا يقدم أداءً لافتاً في بطولة أنتويرب لكرة القدم بدعم من السفارة السورية في بلجيكا
لقاء طلابي في ألمانيا بعنوان “الشباب بين الهوية والمستقبل” وتكريم عدد من الطلاب السوريين
“أنامل صيدلانية”.. أول معرض فني لطلبة الصيدلة في جامعة حلب يدمج العلم بالفن
حملة تبرع بالدم في الباب بريف حلب بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم
تكريم 122 عامل نظافة في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي
قسم التشريح المرضي بطرطوس يواصل دراسة العينات وتشخيص الأورام بدقة عالية
“السورية للمخابز” تواصل مشروع تأهيل مخبز القصير بريف حمص
سوريا والأردن يبحثان تنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى وتعميق الشراكة الاستراتيجية
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