كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح

IMG 0356 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح

حمص-سانا

أقامت كنيسة النبي يوحنا المعمدان لطائفة الروم الأرثوذكس في بلدة قطينة بريف حمص الجنوبي الغربي اليوم الأحد، صلوات وقداس عيد الفصح المجيد وسط جموع المصلين والمحتفلين.

IMG 0353 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح

وأوضح إياد شهلا من كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة، أنه تم اليوم ختام الأسبوع العظيم بالقيامة المقدسة للرب يسوع والاحتفال بقيامته من بين الأموات، منوهاً بالأجواء المريحة والآمنة، وآملاً أن يعم السلام سوريا والعالم.

كما عبر إيلي شبوع، وهو من أبناء بلدة قطينة، عن فرحته بالعيد من خلال لمة الناس في الكنيسة للاحتفال بالقيامة، وتوجه بالتهنئة بالعيد لكل المحتفلين في سوريا والعالم.

وتشهد كنائس ومعابد الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كل القرى والبلدات والمناطق بحمص والمحافظات اليوم إقامة صلوات وقداديس عيد الفصح المجيد وسط أجواء آمنة ومريحة.

IMG 0362 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح
IMG 0253 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح
IMG 0279 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح
IMG 0282 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح
IMG 0337 كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح
