كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة بريف حمص تحيي صلاة وقداس عيد الفصح

حمص-سانا

أقامت كنيسة النبي يوحنا المعمدان لطائفة الروم الأرثوذكس في بلدة قطينة بريف حمص الجنوبي الغربي اليوم الأحد، صلوات وقداس عيد الفصح المجيد وسط جموع المصلين والمحتفلين.

وأوضح إياد شهلا من كنيسة النبي يوحنا المعمدان في بلدة قطينة، أنه تم اليوم ختام الأسبوع العظيم بالقيامة المقدسة للرب يسوع والاحتفال بقيامته من بين الأموات، منوهاً بالأجواء المريحة والآمنة، وآملاً أن يعم السلام سوريا والعالم.

كما عبر إيلي شبوع، وهو من أبناء بلدة قطينة، عن فرحته بالعيد من خلال لمة الناس في الكنيسة للاحتفال بالقيامة، وتوجه بالتهنئة بالعيد لكل المحتفلين في سوريا والعالم.

وتشهد كنائس ومعابد الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في كل القرى والبلدات والمناطق بحمص والمحافظات اليوم إقامة صلوات وقداديس عيد الفصح المجيد وسط أجواء آمنة ومريحة.