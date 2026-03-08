ثلاث مباريات قوية اليوم في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد للرجال

photo 2026 03 08 11 44 35 ثلاث مباريات قوية اليوم في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد للرجال

ريف دمشق-سانا

تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية، فاينال 6، لدوري كرة اليد للرجال، تجمع دير عطية مع الطليعة، والجيش مع الفرات، والشعلة مع النواعير.

وكانت الجولة الثانية شهدت فوز الجيش على الطليعة بنتيجة 25/17، ودير عطية على النواعير بنتيجة 27/25، بينما فاز بالجولة الأولى دير عطية على الفرات بنتيجة 31/25، والجيش على النواعير بنتيجة 30/24، والشعلة على الطليعة بنتيجة 27/26.

يذكر أن منافسات الفاينل 6 المقامة في صالتي دير عطية، والنيل بريف دمشق، تجمع الأندية الستة الأقوى في الدوري السوري لكرة اليد، حيث تتنافس بنظام التجميع لتحديد بطل الدوري للموسم الحالي.

