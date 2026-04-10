البعثة الرياضية السورية تبحث الجاهزية التنظيمية والفنية قبل انطلاق الألعاب الآسيوية الشاطئية

دمشق-سانا

بحثت إدارة البعثة الرياضية السورية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، التي تستضيفها الصين من الـ 22 ولغاية الـ 29 نيسان الجاري، الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للمنافسات القادمة، وذلك بحضور اللاعبين وكوادرهم الإدارية والتدريبية.

وأكد معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الجمعة، على أهمية المشاركة في هذه المهمة الوطنية وتقديم صورة جيدة عن سوريا من خلال الانضباط والسلوك القويم والمنافسة القوية التي تميز أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية.

بدوره، لفت مستشار وزير الرياضة والشباب مجد الحاج أحمد، إلى التصميم الكبير الذي يتمتع به اللاعبون واللاعبات لحمل راية سوريا الحديثة وترجمة انتصاراتها في المنافسات الرياضية على الصعيد الآسيوي.

من جهته أشار مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب فؤاد السيد عيسى إلى أن روح الشباب تتوقد في سوريا بعهد جديد، لتكون قوة دافعة في جسد الرياضة وميادين تنافسها.

مدير مديرية ألعاب القوة مجد المغربي دعا المشاركين ليكونوا يداً واحدة في منافساتهم القادمة، يمثلون من خلالها وطناً غالياً يسعى لاستعادة مكانته على كل الساحات ومختلف المجالات.

وتشارك سوريا في الدورة بست مسابقات وهي السباحة والمصارعة والجوجستو والكرة الطائرة الشاطئية والكبادي والاكواثلون.