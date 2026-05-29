وزير الطاقة يتابع ميدانياً أوضاع الفرات في دير الزور ويوجّه بحلول إسعافية للأهالي

دير الزور-سانا
أجرى وزير الطاقة محمد البشير، برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية في المناطق المحيطة بنهر الفرات في محافظة دير الزور، لمتابعة التطورات الميدانية الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية.
وخلال الجولة، اطّلع الوزير البشير على مستوى الجاهزية في النقاط الأكثر تأثراً، واستمع أيضاً إلى شرح من الفرق الفنية حول الأعمال المنفذة لحماية المحطات والمنشآت المائية، إضافة إلى ذلك التقى الوزير عدداً من الأهالي في المناطق القريبة من ضفاف النهر، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم والمتطلبات العاجلة لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
ووجّه الوزير محافظة دير الزور والمؤسسات المعنية باتخاذ حلول إسعافية فورية، من بينها تزويد السكان بالمياه ابتداء من يوم غد من خلال الصهاريج التي حشدتها وزارة الطاقة من مؤسساتها ومديرياتها في المحافظات ليتم إرسالها إلى دير الزور، بهدف تخفيف الأعباء عن الأهالي، وتأمين بدائل مؤقتة للخدمات التي تأثرت بالفيضان.
وأيضاً رفعت الكوادر الفنية التابعة لوزارة الطاقة سواتر ترابية حول عشر محطات من المحطات التي خرجت عن الخدمة، ومن المقرر أن تعود هذه المحطات العشر إلى العمل يوم غد، بعد استكمال إجراءات الحماية اللازمة وتركيب التجهيزات الكهربائية والميكانيكية.
وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الحكومية المستمرة للتطورات المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرص وزارة الطاقة على اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة المنشآت واستمرارية الخدمات في المحافظة، وستستمر الجولة لتشمل المناطق المتضررة من الفيضان في محافظتي دير الزور والرقة.