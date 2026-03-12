جولات رقابية على أسواق الألبسة في حمص لضبط الأسعار قُبيل عيد الفطر

“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في اللاذقية
محافظ اللاذقية يبحث مع مديري المؤسسات والمديريات الخدمية سبل تحسين الواقع الخدمي
ماذا قال الطفل المعجزة لمراسل سانا في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري؟
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يعقد جلسةً دوريةً مع ممثلي الطائفة المسيحية بدمشق
حضور مميز لشركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في المعرض ‏الدولي للبناء “بيلدكس”
