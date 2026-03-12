مأدبة إفطار جماعي في اللاذقية لأكثر من 250 طفلاً من الأيتام وحفظة القرآن الكريم

أهالي دير حافر: تنظيم قسد منعنا من الخروج عبر الممر الإنساني الذي حدده الجيش العربي السوري
“سوق الصغار2” في حماة.. أيادٍ صغيرة وقلوب كبيرة لدعم المحتاجين
استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة في حمص بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة عبر الحدود السورية اللبنانية
معرض دمشق الدولي للكتاب يحتفي بالأدب الكردي كجزء أصيل من المشهد الثقافي السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى