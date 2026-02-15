توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه العاشر

إعادة تفعيل مشفى الأمراض الداخلية في حي بستان الباشا بحلب بعد تعرضه للقصف من قبل تنظيم قسد
الأحمد: حملة “دير العز” وغيرها تزيد من أواصر المحبة بين مكونات الشعب السوري
استمرار حملة تعزيز اللقاح الروتيني لمتابعة الأطفال المتسربين في اللاذقية
في ذكرى التحرير الجريح فادي ليلى يرى الانتصار ثمرة لصبر السوريين وإيمانهم بالحرية
مركز زبدين الصحي في الغوطة الشرقية رافد جديد لتحسين الخدمات الطبية للأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى