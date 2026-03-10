إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في منطقة الطبقة بريف الرقة
أهالي ناحية الشيوخ في ريف حلب يعودون إلى منازلهم بعد 11 عاماً من التهجير
مأدبة إفطار لنحو 700 عامل نظافة في حماة تقديراً لجهودهم
علبي في جلسة لمجلس الأمن: التزام سوريا بنصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أصبح عهداً مقدساً
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية حول المرسوم رقم 55 لعام 2026
24 متدرباً في حمص لتنفيذ التقييم الوطني لمهارات القراءة والحساب في مرحلة التعليم الأساسي
نور الدين البابا لـ سانا: الشركات الأمنية ليست بديلة عن المؤسسات الحكومية في حفظ الأمن
بقايا صاروخ سقط على أطراف قرية ماعص الواقعة بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة
