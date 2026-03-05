اختتام بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق

الشركة العامة لكهرباء اللاذقية تبدأ استقبال قراءة العدادات عن طريق تطبيق واتساب
بعد سنوات من التهجير عودة الناشط الإعلامي مروان أصلان إلى مدينته حمص
فرق دائرة الرقابة الدوائية في محافظة إدلب تطلع على أقسام مصنع نور الشام للصناعات الدوائية
مبادرة مجتمعية في زملكا لترميم عدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي
مشاهد من انتشار قوات إدارة الأمن العام على الطرق والمفارق الرئيسية في محافظة اللاذقية
