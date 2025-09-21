المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تواصل أعمال إصلاح خط التوتر العالي غزالة–الكوم

شارع الدبلان في حمص… روح المدينة وذاكرتها
وصول حافلات إلى معبر بصرى الشام الإنساني تتجه إلى السويداء لإجلاء أشخاص أردنيين وأمريكيين
أجواء أسواق مدينة حلب في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك
وزير التربية والتعليم يتفقد مراكز لتصحيح الامتحانات في حمص ويطلع على واقع ترميم المدارس
سانا تستطلع آراء أهالي دمشق حول أولويات المرحلة الراهنة من أجل سوريا المستقبل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى