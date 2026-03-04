محافظة حلب تطلق خطة لصيانة شبكة الكهرباء في حي السكري

بطولة بكرة القدم لكوادر الدفاع المدني في محافظتي درعا والقنيطرة
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
منحة سعودية لسوريا… مليون و650 ألف برميل نفط خام لدعم قطاع الطاقة
قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج الأهالي من حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه أحياء حلب المجاورة
فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يتحدث عن فوزه بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
