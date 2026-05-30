مديرة البيئة في الرقة: ارتفاع منسوب الفرات يحمل آثاراً بيئية ‏إيجابية ‏

الرقة-سانا
أكدت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف أن المديرية تتابع، بتوجيهات من محافظ الرقة، تطورات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وآثاره البيئية على امتداد مجرى النهر في المحافظة.
وأوضحت الخلف في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت أن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضاً تدريجياً في منسوب مياه نهر الفرات، مبينة أن ارتفاع المنسوب يحمل عدداً من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية.
وبيّنت الخلف أن من أبرز هذه الآثار تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي، والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر.
ودعت الخلف الأهالي إلى الابتعاد عن ضفتي الفرات خلال هذه الفترة، وعدم إلقاء النفايات في المياه حفاظاً على سلامة البيئة ومنع تلوث المصادر المائية.
وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد كديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات.
وتواصل الجهات المعنية في محافظة الرقة متابعة الواقع المائي والبيئي على امتداد مجرى النهر وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية.