مديرة البيئة في الرقة: ارتفاع منسوب الفرات يحمل آثاراً بيئية ‏إيجابية ‏

الرقة-سانا

أكدت مديرة البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف أن المديرية ‏تتابع، بتوجيهات من محافظ الرقة، تطورات ارتفاع منسوب ‏مياه ‏نهر الفرات وآثاره البيئية على امتداد مجرى النهر في المحافظة‎.‎

وأوضحت الخلف في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت أن ‏المؤشرات الحالية تظهر انخفاضاً تدريجياً في منسوب مياه نهر ‌‏الفرات، مبينة أن ارتفاع المنسوب يحمل عدداً من الآثار ‏الإيجابية من الناحية البيئية‎.‎

وبيّنت الخلف أن من أبرز هذه الآثار تجديد خصوبة التربة ‏عبر ترسب الطمي، والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من ‏المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة ‌‏للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى ‏النهر‎.‎

ودعت الخلف الأهالي إلى الابتعاد عن ضفتي الفرات خلال هذه ‏الفترة، وعدم إلقاء النفايات في المياه حفاظاً على سلامة ‏البيئة ‏ومنع تلوث المصادر المائية‎.‎

وأشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية إلى سد ‏كديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات ‌‏الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات‎.‎

وتواصل الجهات المعنية في محافظة الرقة متابعة الواقع المائي ‏والبيئي على امتداد مجرى النهر وبالتزامن مع الإجراءات ‌‏الاحترازية‎.‎