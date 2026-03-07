انطلاق الجولة الثانية من بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز

مشاهد تظهر تراكم الثلوج على أطراف الطريق الدولي M4 في ريف جسر الشغور
أهالي حلب لـ سانا: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الدين لهذه المدينة العظيمة
تأهيل عدد من آبار مياه الشرب في قرى ريف السويداء الغربي
محافظة دمشق تكرم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي
في مشهد طبيعي أخّاذ.. الثلوج تغطي جبال جرود فليطة بالقلمون في ريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى