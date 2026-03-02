جولات رقابية على محال بيع الفروج في دير الزور للتأكد من سلامتها والتزام البائعين بالأسعار
انطلاق مهرجان “صنع في سوريا – سوق رمضان الخير” في مدينة المعارض القديمة بدمشق
سوريون عالقون في قطر بعد توقف حركة الطيران والسفارة السورية في الدوحة تتابع أوضاعهم
تربية حمص تواصل ترميم المدارس في القصير استجابة لمتطلبات الأهالي العائدين إلى المدينة
لحظة انتشال الدفاع المدني السوري جثة الطفلة التي سقطت في بئر ارتوازية بقرية حلبان في حماة
تحضيرات متواصلة لموسم 2026 لسباقات السرعة للخيول العربية الأصيلة
من عمليات فرق الدفاع المدني السوري لإخراج طفلة سقطت في بئر بقرية حلبان بريف سلمية في حماة
أذان المغرب في الجامع الأعلى الكبير بمدينة حماة
