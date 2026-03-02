إعادة تأهيل بئرين في ريف السويداء الغربي بدعم من منظمة اليونيسف

أمسية شعرية ومعرض في حمص ضمن حملة سوريون مع فلسطين
مشاهد تظهر تحويل كنيسة مدينة الطبقة إلى مقر لميليشيات PKK الإرهابية
الشيخ ليث البلعوس لـ سانا: هدف حملة “السويداء منا وفينا” هو العمل يداً بيد لبناء سوريا
مشاهد ليلية لأجواء المطر في مدينة الرقة
مسلسل “بنت النعمان” .. حكاية دمشقية ساخرة بروح كوميدية
