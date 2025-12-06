مرفأ اللاذقية مركز لوجيستي نشط يدعم حركة التجارة الدولية

المنظمات الأهلية تكثف منظومات الطوارئ والإسعاف استعداداً لحفل الوفاء لإدلب
أهالي درعا يؤكدون من ساحة 18 آذار تمسكهم بوحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانقسام والانفصال
سوريا تشارك في الدورة الـ 15 للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة في السعودية
مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.. بيئة استثمارية واعدة تعزز التنمية الاقتصادية
محافظ اللاذقية يفتتح مهرجان “أسواق اللاذقية” بمشاركة رسمية وشعبية
