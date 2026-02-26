محافظة حلب تقيم مائدة إفطار لنحو 960 يتيماً مع ذويهم بدعم من ولاية غازي عنتاب التركية

مرفأ اللاذقية مركز لوجيستي نشط يدعم حركة التجارة الدولية
وزارة الزراعة السورية تنظم ورشة عمل مع المعهد الإيطالي IZSUM للنهوض بواقع الثروة الحيوانية
الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مجلس مدينة حلب يُطلق حملة لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة في عدد من أحياء المدينة
عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص
أدباء من فلسطين والأردن يتألقون في مهرجان أيام البُردة الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى