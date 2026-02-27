تصريح وزير الإعلام لـ سانا حول زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى أنقرة

مقتطفات من كلمة الرئيس الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
“صفر خيمة” حملة في مدينة رين الفرنسية بهدف جمع التبرعات لترميم منازل النازحين داخل سوريا
دور نشر تركية تشارك في معرض دمشق الدولي للكتاب
مديرية الشؤون السياسية باللاذقية تعيد مبنى دير الكرمل لراهباته بعد استيلاء حزب البعث عليه
