اجتماع في إدلب لمناقشة ملف المخيمات وتوحيد الرؤية بين المديريات المركزية ومديرية التخطيط

أمانة برزة ولجان أحيائها يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الاقتصاد يعرض خدماته في معرض دمشق الدولي
وزير النقل ومحافظ حلب يطلعان على آلية العمل في مديرية النقل ومعالجة شكاوى المراجعين
عودة 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص.. بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إ
تضرر جسر تل النبي مندو الأثري يعيق الحركة بين القرى والمناطق الزراعية في ريف القصير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى