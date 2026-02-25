وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان من دوار البانوراما في درعا إيذاناً بموعد الإفطار

حضور واسع لدور النشر السورية في معرض الكتاب العربي بإسطنبول
حملة في مدينة الباب بريف حلب لضبط التسول وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً
حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
تواصل منافسات بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في نادي الجلاء بدمشق بمشاركة 16 فريقاً
سوق الحرير في دمشق تاريخ ينسج خيوط الأصالة
