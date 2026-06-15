قوات الاحتلال تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا ‏الغربي‎ ‎

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وذكر رئيس مجلس قريتي عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح لـ سانا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 13 آلية عسكرية، توغلت باتجاه منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية معرية ثم انسحبت لاحقاً إلى ثكنة الجزيرة التي تتمركز بها على أطراف القرية.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية، بينها دبابتان، توغلت أمس الأحد على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.