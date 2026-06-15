قوات الاحتلال تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا ‏الغربي‎ ‎

درعا-سانا‌‌‎ ‎

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين في منطقة ‏حوض ‏اليرموك بريف درعا الغربي‎.‎

وذكر رئيس مجلس قريتي عابدين ومعرية موفق محمود في ‏تصريح لـ ‏سانا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 13 آلية ‏عسكرية، ‏توغلت باتجاه ‏منطقة حوض اليرموك بريف درعا ‏الغربي، وصولاً إلى قرية ‏معرية‌‏ ثم انسحبت لاحقاً إلى ثكنة ‏الجزيرة التي تتمركز بها على أطراف ‏القرية.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية، بينها ‏دبابتان، توغلت ‏أمس الأحد على أطراف وادي الرقاد بريف ‏درعا الغربي، وأطلقت النار باتجاه ‏الأراضي ‏الزراعية المحيطة ‏بالوادي، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي ‏إصابات.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من الجنوب السوري‎.‎