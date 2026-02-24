أسواق حمص تنبض بالحياة في سادس أيام شهر رمضان المبارك

أعضاء اللجنة الفرعية في اللاذقية يؤدون اليمين القانونية
حملة “النظافة ثقافة” تجمع الفرق التطوعية والمجتمعية لتنظيف جزيرة أرواد
وزير الصحة السوري يفتتح عدة منشآت صحية في حمص بعد إعادة تأهيلها
مباحثات سورية أوكرانية لتعزيز التعاون بين البلدين
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية بين سوريا والمغرب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى