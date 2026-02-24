قمر الدين.. مشروب وحلوى ورمز رمضاني لا يغيب عن موائد السوريين

من الجامع الأموي بدمشق.. كيف يسهم رجال الدين في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي؟
مديرية التربية في الرقة تستلم 350 ألف نسخة من الكتب المدرسية مع بدء الفصل الدراسي الثاني
من الانتشار الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين
تصريح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر بمناسبة افتتاح القنصلية في بون
الملتقى السوري النمساوي الألماني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى