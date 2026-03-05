سارة الحلاق.. ياسمينة دمشقية تُوجت بالمركز الثالث في مسابقة “أجمل صوت قرآني” لعام 2026 في دب
رحمة بلا حدود تقيم إفطاراً جماعياً لمصابي الحرب وعمال النظافة بدرعا
فرع مؤسسة التأمينات في إدلب يواصل عمله لتخفيف أعباء السفر عن المراجعين والمتقاعدين
ضمن مبادرة للشركة السورية للبترول.. مؤسسة الاستجابة الطارئة توزع 1000 وجبة إفطار في طرطوس
وزارة التنمية الإدارية تقيم ورشة عمل في ريف دمشق لبحث التحديات والمشاكل الإدارية في المحافظة
جلسة لمحافظ اللاذقية مع أهالي دمسرخو ضمن فعاليات حوار رمضان
وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في حمص إيذاناً بحلول موعد الإفطار
الرئيس أحمد الشرع في لقائه الإعلاميين: “مهما فعلنا للناس قليل لذا نحن مطالبون ببذل أقصى جهدنا
