رحمة بلا حدود تقيم إفطاراً جماعياً لمصابي الحرب وعمال النظافة بدرعا

فعالية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدرج بصرى الشام الأثري في درعا
مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد
ماذا قال أصحاب دور النشر عن توجيه الرئيس الشرع بإعفائهم من مبالغ استئجار الأجنحة بمعرض الكتاب؟
مقتطفات من خطبة يوم عرفة التي ألقاها وزير الأوقاف في مشاعر عرفات بمكة المكرمة
مشاهد من أجواء اليوم التاسع لمعرض دمشق الدولي للكتاب
