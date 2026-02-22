فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق قرب كازية الشرطة بالرقة، واقتصار الأضرار على الماديات

مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
أهالي المعلقة في ريف القنيطرة يرممون جامع القرية بمبادرة أهلية.
من أمل العودة إلى صدمة الدمار رجل يوثق حكاية الألغام في قريته بحلب
تكريم 14 طالباً وطالبة من مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق
انتشار عناصر فرع أمن الطرق على أوتستراد دمشق- درعا لتعزيز الأمن وضمان السلامة المرورية
