نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.
افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية
نقابة صيادلة حماة تكرم ذوي الشهداء من الصيادلة بمناسبة يوم الصيدلي العالمي.
“معتقلون ومغيبون.. الفن يوثّق والأرشيف يتحدث”.. معرض فني في المتحف الوطني بحلب
استكمال أعمال توسعة وتزفيت الطريق الحيوي الواصل بين باب الهوى ومعرة مصرين بريف إدلب
المشفى الوطني في طرطوس يخصص عيادة للكشف عن سرطان الثدي مجاناً، ضمن فعاليات الشهر الوردي
دورة للإعلاميين حول إدارة الوعي والإعلام في الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات
افتتاح مدرسة حطين في خان شيخون بدعم من منظمات تركية يعيد الأمل للعملية التعليمية
Sign in to your account
تذكرني