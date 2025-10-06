نادي الشرطة يفوز على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.

جولة في بلدات وقرى ريف دير الزور المحررة
أهالي إدلب يتحدثون عن تطلعاتهم وآمالهم بحملة الوفاء لإدلب
تتويج الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في سوريا
أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يزور سجن صيدنايا في خطوة رمزية وإنسانية
احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
