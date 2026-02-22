فريق “هالو تراست” يواصل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في ريف إدلب الجنوبي

معرض دمشق الدولي للكتاب رسالة ثقافية في أول دورة بعد التحرير
تطلعات وآراء أعضاء الهيئة الناخبة في حلب حول انتخابات مجلس الشعب
محافظ إدلب: الرئيس الشرع شدد على دعم المهجرين وتسريع عودتهم إلى مناطقهم
دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة عين العرب عبر الممر الإنساني بقرية نور علي
الجامع الكبير في معرة النعمان.. أيقونة العمارة الإسلامية في شمال سوريا
