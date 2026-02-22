اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي اللجان الفرعية في محافظة الرقة

“المرحلة الانتقالية بعد عام من التحرير” ندوة فكرية في المركز الثقافي بالعزيزية بحلب
جولة تعريفية لـ 70 طالباً وطالبة من معهد الأمل للإعاقة الحركية في معرض دمشق الدولي للكتاب
شركة سكر حمص تواصل إنتاج وتوزيع الخميرة الطرية
حضور استثنائي للثقافة الكردية من خلال جناح مستقل في معرض دمشق الدولي للكتاب
محمد عاشور- الجزء الثاني “ربع قرن بين القضبان.. نقطة التحول إلى طبيب”
