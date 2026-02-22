المعاجيق.. فطائر محشوة باللحم والخضراوات تتصدر قائمة الأكلات الرمضانية في سلمية بريف حماة

جولات دورية لعناصر الرقابة التموينية على الفعاليات التجارية والغذائية والأفران في مدينة دمشق
من حجارةٍ يهمس فيها الزمن إلى ملامحٍ تنطق الحقيقة سانا نكتب فصلاً جديداً برؤية أوسع
مشاهد لمخيم كرم الزيتون بمدينة أعزاز في ريف حلب بعد الأمطار الأخيرة
إجراء عمليات جراحية لتوسيع الصمامات بالبالون لثلاثة يافعين لأول مرة في حلب
وزير الطوارئ لـ سانا: ننتظر تحسن الظروف لإيصال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء
