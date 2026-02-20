حملات تشجير مستمرة في سهل الزبداني بريف دمشق لاستعادة طبيعته الساحرة

المتاعية في ريف درعا تنير شوارعها بالطاقة البديلة بجهود مجتمعية
احتفال بالقوارب في مدينة بانياس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
نشاط ترفيهي وتعليمي للأطفال ضمن مهرجان الماغوط المسرحي
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
انعقاد الجلسة الافتتاحية لورش العمل التقنية بين الجهات الحكومية السورية والبنك الدولي في دمشق
