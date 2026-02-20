المعروك.. خبز رمضان الذي لا يغيب عن موائد السوريين

مجلس بلدة دركوش في ريف إدلب يستجيب للمتضررين من فيضان العاصي للتخفيف من معاناتهم
اللاذقية.. مواصلة تأهيل بئر وادي باصور في جبل الأكراد لدعم عودة الأهالي وتحسين الواقع المائي
وفد قضائي سوري يختتم زيارته إلى ألمانيا بلقاء موسّع مع عدد من ممثلي الجمعية الألمانية للقضاة
خان رستم باشا.. من محطة للقوافل إلى سوق ينبض بالمهن التراثية وسط حماة
ورشة تنسيقية للقطاعات الحكومية والعاملين في المجال الإنساني في إدلب لتحديد احتياجات عام 2026
